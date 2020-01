FC Twente met kleine pijntjes richting Eindhoven

Zo misten onder meer Julio Plegezuelo en Rafik Zekhnini deze week een of meerdere trainingen maar trainer Gonzalo Garcia verwacht niet dat hij spelers moet missen in Eindhoven. “We hebben desondanks een prima trainingsweek achter de rug na een wedstrijd waar ik vooral tevreden was over de teamprestatie.” FC Twente speelde vorige week met 0-0 gelijk tegen FC Groningen. “We hebben, tegen een ploeg die beter was, wel te weinig gecreëerd in aanvallende zin.”

In Eindhoven treft FC Twente wederom een ploeg in nood. Eerder was Twente de eerstvolgende tegenstander tegen Feyenoord dat in een dip zat en ADO/Den Haag dat net daarvoor een trainerswissel kende. PSV werd deze week door NAC uitgeschakeld in het bekertoernooi en is dus ook niet in goede doen. “Daar moeten we van profiteren” aldus doelman Joël Drommel. “Het is nu chaos daar en wellicht kunnen we daar ons voordeel mee doen al zijn zij natuurlijk wel op jacht naar eerherstel. Het zou mooi zijn als we er in ieder geval een punt kunnen halen.”

Noa Lang klaar om te spelen

De, deze week van Ajax gehuurde, Noah Lang zal ook voor het eerst in actie komen in het shirt van FC Twente. Hij laat volgens trainer Garcia een prima eerste indruk achter. “Noah is enorm getalenteerd en kan voor ons in aanvallend opzicht een hele waardevolle speler worden. Hij moet in het creëren- en afmaken van kansen de nu nog ontbrekende schakel worden en gaat zondag sowieso spelen. Daarnaast hoopt de oefenmeester in deze transferperiode op meer versterkingen. “Uiteraard hoop ik dat maar het is best lastig omdat we ten opzichte van andere clubs financieel niet veel te bieden hebben.”



PSV-FC Twente begint komende zondag om 16:45 uur en is live te volgen in het programma De Oosttribune op Radio Oost.