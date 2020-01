Go Ahead Eagles met Veldmate en Lieftink tegen NAC Breda

Go Ahead Eagles kan tegen NAC Breda beschikken over Elmo Lieftink en Jeroen Veldmate. Beide spelers kampten met lichte klachten, maar trainer Jack de Gier verwacht ze er zondag gewoon bij. Soufyan Ahannach is vermoedelijk speelgerechtigd.

De nieuwste aanwinst van Go Ahead Eagles mocht nog niet meedoen in de bekerwedstrijd tegen IJsselmeervogels, maar krijgt later vandaag hoogst waarschijnlijk een groen seintje van de internationale transfercommissie. Alle papieren moeten voor 17:00 uur vrijdagmiddag rond zijn.

Go Ahead Eagles treft met NAC Breda de enige andere eerste divisionist die deze week tot de kwartfinale van het bekertoernooi reikte. Waar Go Ahead Eagles een strafschoppenserie nodig had om IJsselmeervogels van zich af te schudden, deed NAC Breda dat binnen negentig minuten tegen PSV. In de competitie delen beide subtoppers de vijfde plaats.

Het duel in de Adelaarshorst begint zondag om 14:30 en is uitgebreid te volgen op Radio Oost in het programma De Oosttribune.