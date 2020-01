Tubbergen zet in op plek bij meest toegankelijke gemeenten voor mensen met beperking

De gemeente Tubbergen en het Gehandicaptenplatform Tubbergen willen binnen twee jaar een plek in de top vijf van meest toegankelijke gemeenten van Nederland voor mensen met een beperking. In het gemeentehuis van Tubbergen werd daarvoor donderdagavond het manifest 'Iedereen doet mee!' ondertekend. Tubbergen is de eerste Twentse en de derde gemeente in Overijssel met deze overeenkomst.

Het manifest vloeit voort uit de invoering van het VN-Verdrag Handicap en omschrijft wat zij binnen het VNG-project willen bereiken. De inspiratie deed Tubbergen op in Hardenberg; de stad werd in 2018 uitgeroepen tot meest toegankelijke gemeente van Nederland. Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink, zelf afkomstig uit Hardenberg, was een van de initiatiefnemers destijds. Hij vertelde de aanwezige inwoners van de negen Tubbergse kerkdorpen over het verloop van het proces in eigen stad.

Bewustwording eerste stap

"Alles begint met bewustwording", vertelt hij vanuit zijn rolstoel. "Hoe maak je iemand die niet gehandicapt is duidelijk hoe het is om te leven met een beperking? Nadat we de prijs hadden gewonnen, werd de bewustwording binnen de samenleving nog groter. De gemeenschap voelt zich verantwoordelijk en denkt mee."

De minister schetst een aantal voorbeelden. "Wat naar voren kwam, is dat er meer inclusieve speelplekken moeten komen voor kinderen met een beperking. Dit geldt tevens voor een inclusieve arbeidsmarkt voor studenten met een beperking. Nog teveel studenten haken af vanwege gebrek aan toegankelijke stageplekken. Gehandicapte mensen zíjn niet hun beperking, ze hébben er een. Daarnaast beschikken ze ook over talenten. En daar moet meer aandacht voor komen", meent Brink.



Inventarisatie

Voordat concreet actie kan worden ondernomen voor plaatsing in de landelijke top vijf, moet eerst de toegankelijkheid worden geïnventariseerd. Daarvoor gaat het Gehandicaptenplatform Tubbergen in gesprek met de inwoners en bedrijven in de gemeente Tubbergen. Aan ieder kerkdorp wordt een vrijwilliger van het Gehandicaptenplatform gekoppeld. Samen kijken zij wat er moet gebeuren om de doelstellingen te bereiken.

Na de inventarisatie worden de uitkomsten gebundeld en besproken met onder meer verenigingen, dorpsraden, bedrijven en de gemeente, gevolgd door het maken van afspraken om tot uitvoering te komen. Als laatste volgt er een toetsing op toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid binnen de dorpen.

Eén in Overijssel

Volgens wethouder Hilde Berning is het van groot belang dat de hele samenleving zich inzet voor inclusiviteit. Ook gedeputeerde Roy de Witte is aanwezig en neemt het woord. "Van het Gehandicaptenplatform heb ik geleerd inclusief te denken en te handelen", laat hij weten. "Die kennis heb ik meegenomen naar mijn functie als gedeputeerde."

"Het zit 'm vooral in het doen. Binnen al mijn portefeuilles, waaronder Samen leven in Overijssel, is inclusiviteit een thema. Daarom wil ik graag een compromis sluiten. Als we nu samen ons best doen om van Overijssel de meest toegankelijke provincie van Nederland te maken, dan staan Hardenberg èn Tubbergen allebei op de eerste plek."