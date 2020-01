Ontroerend: Duits baasje wordt na maanden herenigd met kat in Zwols asiel

Op een ontroerend filmpje van het Dierenasiel Zwolle is te zien hoe een vrouw wordt herenigd met haar kat. Op zich niet bijzonder, ware het niet dat de kat al maanden van huis was en dat de vrouw en de kat in Duitsland wonen.

Maanden geleden gingen de Duitse baasjes van kat Emy op vakantie naar Heino. Ieder jaar gaan ze in augustus langs bij de Pompdagen. Ze schroeven de caravan achter de auto en rijden naar onze provincie. Geesje van den Berg van dierenasiel Zwolle: "De baasjes vullen het zo in dat de kat in de caravan gezeten moet hebben." Maar dat hadden de baasjes dus niet door.

De baasjes waren namelijk in de veronderstelling dat de kat thuis in Duitsland was gebleven. Hun dochter paste op het huis. "Zij had tegen haar ouders gezegd: 'Emy is er niet.' Maar haar ouders dachten: die komt wel weer aanwandelen," vertelt Van den Berg.

Maar Emy bleef zoek. En daarom gingen haar baasjes in Duitsland op zoek naar de kat. Tevergeefs, want al maanden ontbrak van de viervoeter ieder spoor. Totdat er gisteren een berichtje uit Nederland kwam...

Wijhe

Gisteren kreeg de dierenambulance een telefoontje van iemand die al een paar dagen een kat zag lopen op een industrieterrein in Wijhe. Van den Berg: "De chauffeur kreeg het verhaal dat de kat er al een paar dagen loopt. De kat is hierheen gebracht en we hebben gecheckt of het beestje een chip heeft."

Dat bleek inderdaad het geval. Alleen bleek de chip niet geregistreerd te zijn in de Nederlandse database. Van den Berg vermoedde dat de baasjes van de kat vergeten waren om de chip te registreren. "Maar een andere vrijwilliger wilde doorzoeken." Die vrijwilliger is in de Europese database gedoken en kwam zo tot een match.

Contact

De vrijwilliger ondernam direct actie, vertelde Van den Berg: "Hij heeft naar de databank gemaild. Die mensen hebben dezelfde avond nog contact opgenomen met de eigenaar van de kat. De eigenaren zijn meteen op de hoogte gebracht dat de kat gevonden was en bij ons was."

Om acht uur 's avonds krijgt Van den Berg heel veel berichtjes: "In het Engels en in het Duits, via Facebook en via Google." De baasjes van Emy willen graag weten of het inderdaad waar is dat hun vermiste kat terecht is.

De hereniging

Vandaag kwamen de Duitse baasjes de kat halen. De kat herkende haar baasje onmiddellijk. "Ja, dat kun je zien op de video. De vrouw die pakt de kat op de arm en dan zie je aan de klauwtjes van de kat dat 'ie meteen begint te spinnen. Dan weet je dat 'ie zich helemaal prettig voelt."

Van den Berg heeft nog contact met de baasjes. Ze weet te vertellen dat ze inmiddels weer thuis zijn. Daar is kat Emy weer herenigd met de andere kat van de Duitse eigenaren: "Emy gaf de andere kat direct weer kopjes."

Veel was de kat niet veranderd, volgens de baasjes. "Hij was iets afgevallen, maar niet noemenswaardig," zegt Van den Berg. De kat is dus in Wijhe waarschijnlijk goed verzorgd.