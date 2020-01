Deze escape room is het nieuwe klaslokaal van ROC van Twente

De escape room is natuurlijk een bekend begrip, maar binnen het onderwijs een relatief nieuwe leervorm. Bij ROC van Twente is maandag de eerste binnen het College voor Gezondheidszorg gestart. “We hebben een escape room gecreëerd waarin de student kennismaakt met vaardigheden uit de eenentwintigste-eeuw die nodig zijn voor de arbeidsmarkt. Dus zaken als oplossingsgericht denken, samenwerken en out of the box denken en handelen", vertelt docent Rianne Booijink. Zij ontwikkelde samen met collega's het hele plan rondom de escape room.

Virtual Reality

De escape room kent twee kamers. Een zorginstelling uit de jaren tachtig is het decor voor de eerste; daarna belandt de speler in een zorginstelling van de toekomst. ”Hier worden zorg en technologie geïntegreerd. Games en Virtual Reality spelen hier dan ook een rol”, vertelt de docent enthousiast. De escape room heeft een vaste plek gekregen op locatie De Sumpel in Almelo en is bedoeld voor alle studenten van ROC van Twente.

De manier van leren binnen een escape room is interactief. Rianne: “We willen dat de studenten een leuke, andere onderwijsvorm ervaren en ook betrokken worden bij de ontwikkeling van de escape room. Dan ontstaat er ook verbinding tussen verschillende opleidingen. En we willen met de escape room actief de verbinding maken met het werkveld.”

Die verbinding wordt met de start meteen gelegd door een groep medewerkers van zorginstelling Carintreggeland als eerste het ontsnappingsspel te laten spelen. Ondertussen worden zij nauwlettend in de gaten gehouden door de docenten. Net binnen de tijd weten de medewerkers de puzzels op te lossen en zichzelf te bevrijden, de reacties zijn positief: "Ik vond dit heel professioneel in elkaar zitten en vooral heel leuk om de nieuwe zorg technologieën te gebruiken", zegt een enthousiaste Wigarda Strampel van Carintreggeland. Haar collega Ida Schuitema vult aan: "We hebben echt een ontzettend leuk uur gehad waarin we met elkaar moesten samenwerken, waarin we allemaal teamrollen zagen en we vooral heel veel plezier met elkaar hebben gehad."