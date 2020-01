Gemeente Hellendoorn staat garant voor 25 miljoen euro voor nieuwbouw CSG Reggesteyn

Daarmee is een belangrijke stap gezet voor nieuwbouw van de scholengemeenschap. Het schoolbestuur kaartte zeven jaar geleden al aan dat nieuwbouw of renovatie nodig was. Vorig jaar juli ging de raad akkoord met het plan om een nieuw gebouw te realiseren.

Lening

In de overeenkomst die gisteren werd getekend staan afspraken over financiën. Naast dat de gemeente garant staat voor de lening van 25 miljoen euro, betaalt ze vanaf 2024 jaarlijks een bedrag van 600.000 euro voor de dekking van kapitaallast van het nieuwe schoolgebouw.

Bestuurder Aart van ’t Veld ziet een langgekoesterde wens in vervulling gaan. "We kunnen nu een volledig nieuw schoolgebouw realiseren in de gemeente Hellendoorn. Dat is belangrijk voor de toekomst van het onderwijs."

Energieneutraal

De christelijke scholengemeenschap betaalt zelf ook 'een forse financiële bijdrage' aan de nieuwbouw. Daarnaast moet de school zo snel mogelijk, uiterlijk in 2030, energieneutraal zijn.

CSG Reggesteyn heeft drie vestigingen, waarvan twee in Nijverdal en één in Rijssen. Het nieuwe gebouw komt aan de Noetselerbergweg in Nijverdal.