Forum voor Democratie: "Integriteit van provinciebestuur in het geding"

Veel politieke partijen in Overijssel nemen de kwestie rond het mogelijk bewust gemanipuleerde onderzoek naar een snellere treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn hoog op. Fractievoorzitter Johan Almekinders van Forum voor Democratie vindt dat de integriteit van het Overijsselse provinciebestuur in het geding is. Begin februari moet de verantwoordelijk gedeputeerde de politiek daarom opheldering geven.

Vandaag kwam een publicatie van Reporter Radio naar buiten, waaruit blijkt dat de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek naar een snellere treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn gestuurd zijn door de Duitse plaatsen Bad Bentheim en Rheine.

De Duitsers betaalden mee aan het onderzoek en wilden niet dat onderzocht zou worden of het overslaan van haltes in hun steden tijdswinst zou opleveren. Het schrappen van haltes in Nederland werd wel onderzocht. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel.

Spoeddebat

De PVV eiste vanochtend direct een spoeddebat. Niet veel later volgde de SP met een soortgelijk verzoek. Veel andere partijen willen eerst verantwoordelijk gedeputeerde Bert Boerman gelegenheid geven om uitleg te geven.

Boerman wilde vandaag overigens niet reageren op de kwestie. Een woordvoerder laat alleen weten dat de provincie zich niet in het beeld over een mogelijke beïnvloeding van de onderzoeksresultaten herkent. "In onze ogen is er sprake geweest van een onafhankelijk verkennend onderzoek, uitgevoerd door zowel een Nederland als Duits bureau."

Vervolgonderzoek

Verder meldt de provincie in een schriftelijke verklaring dat op dit moment door het Rijk een vervolgonderzoek wordt gedaan. "Het Rijk spreekt samen met de Duitse overheid af om deze maatregelen aan beide zijden van de grens nader uit te werken om een compleet beeld te vormen wat er nodig is om de versnelling te realiseren, en streeft naar een politieke ontmoeting in het eerste kwartaal 2020 om een serieuze stap te zetten naar deze reistijdversnelling per dienstregeling 2024. Eventuele andere routeopties voor een nog snellere verbinding op de lange termijn worden in het toekomstbeeld OV2040 verkend", zo is te lezen in de verklaring.

Straatje schoonvegen

Johan Almekinders van Forum voor Democratie vertrouwt het allemaal niet zo. "Als een gedeputeerde niet in het openbaar wil reageren, dan heeft hij kennelijk tijd nodig om z'n straatje schoon te vegen."

Almekinders vindt het vooral opvallend dat de lobbykracht van de Duitse grensplaatsen zo sterk is. "Er wonen nauwelijks mensen en toch zijn ze kennelijk in staat om een onderzoek sterk te beïnvloeden. Dusdanig, dat er voor Overijssel zelfs een negatieve uitkomst uitrolt. Want haltes als Deventer en Almelo worden wel in het onderzoek genoemd als opties om te schrappen, om zo tijdswinst te behalen op het traject tussen Amsterdam en Berlijn."

Vertrouwen

Op initiatief van 50Plus en met steun van CDA, VVD, ChristenUnie, PvdA en Forum voor Democratie wordt op woensdag 5 februari een extra commissievergadering ingelast waar gedeputeerde Boerman opheldering moet geven over de kwestie. Zeer waarschijnlijk komt er op 26 februari een debat in Provinciale Staten waarin de Overijsselse politiek zichzelf de vraag stelt of ze nog voldoende vertrouwen in het provinciebestuur heeft.