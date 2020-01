Vogels tellen tijdens de tuinvogeltelling, maar hoe herken je verschillende soorten?

In het buitencentrum bij de Sallandse Heuvelrug staan vrijwilligers klaar om ouderen, jongeren en kinderen van alles te vertellen over vogels. Er staan kijkers, kinderen kunnen boomstammetjes vullen met pindakaas om in de tuin te hangen en er kunnen pinda's geregen worden.

Er staan glazen kastjes met opgezette vogels erin. "Die hebben we daar neergezet, om te kijken of mensen de verschillende soorten kunnen herkennen", vertelt vrijwilliger Marijke Hegeman van het IVN.

Henny Timmer is ook vrijwilliger bij het IVN. Hij loopt met een tellijstje waarop meerdere soorten vogels te zien zijn door het bos. "Dit kunnen mensen gebruiken als hulpmiddel."

Veel mensen hebben het lijstje van Henny niet nodig. "Voordat ik kon lopen, herkende ik al meerdere soorten vogels. Mijn vader jaagde en daardoor ben ik ermee opgegroeid."

Hij loopt geregeld door de bossen. Zijn mooiste vogel? "Dat is toch de ijsvogel, maar die doet niet mee hoor tijdens deze telling. Dat is geen tuinvogel". Hij hoopt met de cursus mensen enthousiast te maken om te helpen met tellen.

Koolmees

Met zijn verrekijker kijkt hij naar de bomen. Het is rustig in het bos en hij wil toch echt wat vogels aan de mensen laten zien. "Het is ook niet handig dat ik geen hoge geluiden meer kan horen. Ik moet op mijn zicht vertrouwen."

Even verderop is het geluid van de koolmees te horen. Hij hoort 'm in eerste instantie niet, maar ziet de vogel binnen een paar seconden. "Hebben we toch nog iets gezien. Dat geeft een burger weer moed om zo toch nog met de kinderen te gaan wandelen."

Tellen en doorgeven

De tuinvogeltelling duurt nog tot en met morgen. Via de website kunnen de getelde vogels nog tot maandagmiddag worden doorgegeven.

Door de gegevens wordt duidelijk hoe het met de tuinvogels in Nederland gaat. De Vogelbescherming gebruikt die informatie om beleid te maken.