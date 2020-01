De Oosttribune in het kort: "FC Twente gaat stunten in Eindhoven"

De knotsgekke penaltyreeks van Go Ahead Eagles in Spakenburg kwam uiteraard aan bod en er werd vooruitgekeken naar aankomend weekend, waarin Go Ahead, Heracles Almelo, FC Twente en Go Ahead Eagles in actie komen.

Heb je de uitzending gemist? In de video bij dit bericht zie je de hoogtepunten in ongeveer zeven minuten. De hele uitzending is te bekijken via de Facebookpagina van RTV Oost Sport.

Podcast

Iedere maandag is er ook een Oosttribune-podcast, waarin de sportverslaggevers van RTV Oost het wel en wee van het Overijsselse voetbal bespreken. Via apps als Apple Podcasts, Spotify en Stitcher kun je luisteren naar #23: "Garcia heeft nog niet één keer gebeld met Fred Rutten"