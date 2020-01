Literaire pareltjes in "prachtig landschap" Lutterzand

Wandelend door het Lutterzand of per huifkar of dubbeldekker gebracht worden naar een van de schrijvers die aanwezig zijn op het festival Lutterzand Literair. Veel mensen togen deze zaterdag naar De Lutte waar ze konden luisteren naar schrijvers en dichters.

Het publiek komt overal vandaan: Den Haag, Groningen, maar uiteraard ook uit de buurt. Het festival wordt voor de tweede keer gehouden en de reacties zijn zeer enthousiast.

"Ik vond het echt ontroerend, heel mooi. Ik kon nog net mijn tranen inhouden gelukkig. Ik had het niet verwacht, ik kom uit Den Haag met mijn leesclub en dacht 'Oh we gaan naar Twente en het zal wel'. Maar ik vond het echt heel mooi en het landschap hier is prachtig."

Dicht bij de lezers

Auteur Rob van Essen las voor uit zijn boek 'De goede zoon'. Dat deed hij op de mooi ingerichte locatie op het erf van Leonie en Frans Zanderink, Op Aust.

Voor Van Essen is dit een bijzondere plek om met literatuurliefhebbers in gesprek te gaan. "Op zo'n mooie plek, met de oude tegels van de boerderij, bij een brandend houtvuur. Heel leuk. Leuk om zo in contact te komen met lezers, zij halen dingen uit het boek die ik er niet eens bewust in heb gedaan. Maar de lezer heeft altijd gelijk."

Ook morgen is het festival Lutterzand Literair nog te bezoeken.