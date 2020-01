Moslima's en protestantse vrouwen nemen samen hun religies onder de loep

Moslima's en protestantse vrouwen komen bij elkaar in Deventer en praten over overlijdensrituelen

"Wij doen niet mee aan verdeel- en heerspraktijken", zegt Trijnie Plattje, oprichtster van vrouwenclub ProMo. Veertien jaar geleden zocht ze vanuit de kerk in Colmschate contact met vrouwen uit de moskee en die verbinding is belangrijk, zeggen beide partijen.

ProMo staat voor protestantse- en moslimvrouwen. Tijdens de bijeenkomsten wisselen ze ervaringen uit over hun religie, achtergrond en cultuur. Plattje legt uit waarom er geen mannen bij zijn. "In een gemengde groep vinden niet alle vrouwen het makkelijk om te vertellen wat hen bezighoudt, en zo gaat het meer over geloof dan over de theorie van de godsdienst." Kiraz Bakir vult haar aan. "Wij vinden dat we met vrouwen onder elkaar veel makkelijker met elkaar kunnen praten dan wanneer het gemengd is."

Hoofddoeken

"Ik vind het belangrijk dat we elkaar blijven ontmoeten, die verbinding op te zoeken, ondanks wat er in de Nederlandse samenleving allemaal gebeurt", zegt Plattje. "We kunnen van elkaar leren hoe andere geloven in elkaar zitten", voegt Bakir eraan toe.

Bij de bijeenkomst is goed te zien hoe de geloven hand in hand met elkaar gaan. Van de twaalf vrouwen die bij de maandelijkse ProMo-bijeenkomst aanwezig zijn, draagt de helft een hoofddoek en de andere helft niet. Vandaag zijn ze bij elkaar gekomen in een zaaltje van de Ichtuskerk. De volgende keer ontmoetten ze elkaar in de moskee in Deventer.

Overlijdensrituelen

Onderwerpen als geboorte en het huwelijk worden besproken. Maar ook de meer beladen onderwerpen als besnijdenis en de dood worden besproken. Respect voor elkaar is hierin erg belangrijk. Bakir: "We gaan altijd respectvol met elkaar om en deze groep is niet bedoeld om elkaar te overtuigen dat de Bijbel beter is dan de Koran, of andersom. Plattje: "De verschillen zijn er en die kan je niet wegpoetsen maar die kan je wel respecteren."

Kennis

Tijdens deze bijeenkomst gaat het over rituelen rondom overlijden. Bakir laat met een speelgoedpop zien hoe moslims de overledene voorbereiden op het hiernamaals. Het lichaam wordt gewassen en in vijf doeken gewikkeld. "Dus moslims worden niet begraven in een kist?", vraagt een van de vrouwen uit de kerk. Geduldig legt Bakir uit dat moslims in doeken, met het hoofd richting Mekka, worden begraven. De andere vrouwen luisteren aandachtig.

En ook als de vrouwen uit de kerk vertellen over de protestantse rituelen in de kerk worden er vragen gesteld en aandachtig geluisterd. Na afloop zegt Bakir: "Ik wist niet dat protestanten wel tien dagen mogen wachten tot ze hun overledenen naar het graf brengen, bij ons moet dat juist zo snel mogelijk."