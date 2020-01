Waterpolosters Het Ravijn steviger aan kop na zege bij Polar Bears

Het Ravijn moest in Ede in de achtervolging want na de eerste periode keek de ploeg tegen een 4-2 achterstand aan. Het gat werd in het tweede bedrijf verkleind en in de derde periode kwam de lijstaanvoerder op gelijke hoogte. Even later kwamen de Nijverdallers op voorsprong (7-8). Polar Bears maakte nog wel gelijk in de vierde periode, maar het sterke eindschot was uiteindelijk voor Het Ravijn.

