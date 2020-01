Programma: GA Eagles op maandag, vrouwen beginnen aan beker en Landstede weer in Europa

Betaald voetbal

In de eredivisie gaat Heracles Almelo zondag op bezoek bij het verrassend goed presterende Willem II. FC Twente en PEC Zwolle spelen op zaterdagavond een thuisduel tegen respectievelijk Sparta Rotterdam en FC Groningen.

Een stap lager komt Go Ahead Eagles pas op maandag in actie. Het gaat dan op bezoek bij Jong Ajax. In de 2e divisie speelt koploper HHC Hardenberg het thuisduel tegen Kozakken Boys.

Amateurvoetbal

Excelsior'31 gaat zaterdag in de 3e divisie op bezoek bij concurrent Ter Leede. Op zondag speelt HSC'21 bij Jong ADO Den Haag.

In de zaterdaghoofdklasse spelen alle vier de Overijsselse clubs een thuisduel. Staphorst neemt het op tegen Volendam, Genemuiden krijgt Urk op bezoek, Berkum ontvangt De Dijk en DETO gaat voor de derde seizoenszege tegen hekkensluiter Buitenpost. Op zondag speelt Quick'20 op eigen veld tegen Be Quick 1887.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen gaat de tweede seizoenshelft van start met de achtste finales van de KNVB Beker. Dat is de ronde waarin de clubs uit de eredivisie instromen. FC Twente en PEC Zwolle gaan respectievelijk op bezoek bij de amateurs van Nooit Gedacht en Barendrecht. Er zitten ook nog twee Overijsselse amateurclubs in het toernooi. Be Quick'28 ontvangt Ajax en FC Berghuizen speelt thuis tegen ADO Den Haag.

Basketbal

De basketballers van Landstede Hammers hebben opnieuw een dubbel programma. In de achtste finales van de Europe Cup speelt het morgen de laatste thuiswedstrijd. Ventspils komt dan naar Zwolle. Landstede is al kansloos voor de kwartfinales. In de competitie gaat het zaterdag bij Heroes op bezoek voor de topper. Bij de vrouwen speelt Jolly Jumpers zondag bij Loon Lions.

Squash

De mannen van Coulisse/Twente wonnen de eerste zeven wedstrijden van het seizoen en daarmee werden alle tegenstanders verslagen. Morgen begint het tweede gedeelte van het seizoen met een duel tegen MeerSquash, de nummer drie.

Volleybal

Regio Zwolle en Set-Up'65 staan momenteel in de top zes en zouden zich daarmee plaatsen voor de kampioensgroep van de eredivisie. Er zijn echter nog twee duels te spelen. Zaterdag kunnen beide ploegen goede zaken doen tegen respectievelijk FAST en Sliedrecht Sport.

Waterpolo

De waterpolomannen van Het Ravijn gaan zaterdag beginnen aan de tweede seizoenshelft. De ploeg staat in speelronde 13 tegenover De Ham. Bij de vrouwen speelt de Nijverdalse ploeg de topper bij ZVL en hekkensluiter Swol 1894 gaat naar ZPB.