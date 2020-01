Ronald Mulder wint 500 meter bij NK sprint, Gijs Esders knap tweede en Jorien ter Mors zesde bij vrouwen

Gijs Esders uit Diepenveen werd tweede in 35,22 en Jesper Hospes eindigde in 35,29 op plek drie. Later vanmiddag staat de 1000 meter op het programma en morgen worden beide afstanden opnieuw verreden.

Ter Mors zesde

Bij de vrouwen begon Jorien ter Mors uit Enschede met de zesde plek op de 500 meter. Ze kwam tot 38,43. De winst was in 37,92 voor Letitia de Jong. Femke Kok werd tweede in 38,13 en Sanneke de Neeling derde in 38,29. Later vandaag rijden de vrouwen nog de 1000 meter en morgen staan ook hier beide afstanden opnieuw op het programma.

Ter Mors begon met de zesde plek (foto: Orange Pictures)