Hoofdklasse: Staphorst koploper na ruime zege, Berkum langs Genemuiden en derde seizoenszege DETO

In de hoofdklasse waren er vanmiddag drie Overijsselse zeges en dat was direct de maximale score. Staphorst had een makkelijke middag tegen Purmersteijn en pakte de koppositie, Berkum versloeg Genemuiden en DETO won voor de derde keer dit seizoen.

Staphorst koploper na ruime zege

Staphorst had weinig moeite met Purmersteijn en is de nieuwe koploper. Na acht minuten kwam de thuisploeg al op voorsprong. Marlon Luchtenberg zette voor, Stan Haanstra deed een overstapje en topscorer Martijn Brakke tikte binnen. Na ruim een half uur werd het 2-0. Martin van 't Ende benutte een strafschop. Bij die stand bleef het in de eerste helft.

Tien minuten na rust was het al beslist. Haanstra vond Justin Benjamins en die schoot de 3-0 binnen. In het laatste kwartier zorgden Brakke, Mark Schra en Mike Reuvers ervoor dat de score erg hoog uitviel: 6-0.

Berkum wint bij Genemuiden

Berkum was in de Overijsselse derby veel te sterk voor Genemuiden. Het was Berkum dat na ruim een kwartier op voorsprong kwam. Topscorer Johnsen Bacuna maakte zijn negende op aangeven van Chris van der Meulen. Na ruim een half uur scoorde hij opnieuw en schoot zichzelf daarmee dus in de dubbele cijfers. 0-2 was ook de ruststand in Genemuiden.

Twintig minuten na rust was het duel beslist in Zwols voordeel. Chris van der Meulen zorgde voor de 0-3. Tien minuten voor het einde moest Genemuiden ook nog eens met tien man verder na een rode kaart voor Omar Kavak. Aan de stand veranderde niets meer. Berkum komt door de zege op een punt van Genemuiden in de stand.

Derde seizoenszege DETO

Degradatiekandidaat DETO boekte de derde zege van het seizoen. Het duel begon goed voor DETO, want na acht minuten kwam het op voorsprong. Maarten Jansen maakte zijn derde van het seizoen. Na een half uur werd het gelijk. John Tol schoot een strafschop binnen voor Volendam. Daar leek het in de eerste helft bij te blijven, maar in blessuretijd zorgde Jansen met zijn tweede voor 1-2.

Na rust was er een vervelend moment voor doelman Jens Veldwachter. Hij moest zich laten vervangen door Anthony van Zaltbommel, die juist zijn basisplek was kwijtgeraakt aan Veldwachter. Van Zaltbommel hield zijn doel schoon en zag Ferdi ter Avest een paar minuten voor het de 1-3 aantekenen. Daar bleef het bij in Volendam.