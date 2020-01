Koploper HHC Hardenberg boekt bij Scheveningen zevende zege op rij

HHC Hardenberg blijft maar winnen in de 2e divisie. De ploeg van trainer Gert Jan Karsten pakte vanmiddag bij Scheveningen de zevende zege op rij en blijft daarmee de koploper in de stand.

In de eerste 45 minuten was er niet veel te beleven op sportpark Houtrust. HHC probeerde het met enkele afstandsschoten en kort voor rust moest Sander Danes is actie komen bij een actie van Mehmet Aldogan en deed dat goed. De ploegen zochten dan ook de kleedkamers op met een 0-0 stand.

Hemmink opent score

Direct na rust was Rick Hemmink dicht bij de 0-1, maar zag doelman Wesley Zonneveld redden. Iets later was het wel raak. Glenn Kobussen vond Bouws, die zette voor en Hemmink kopte binnen. Aan de andere kant kon Aldogan gelijk maken, maar faalde. Hemmink bleef de gevaarlijkste man bij HHC, maar zijn tweede treffer bleef uit.

Nog twee treffers

Namens de thuisploeg schoot Koorndijk net naast het doel van Danes is de slotfase. Kort daarna was het beslist. Rob van der Leij tikte binnen nadat Serge Fatima een hoekschop richting doel kopte. Daar leek het bij te blijven, maar daar dacht Rutger Etten anders over. Hij schoot van grote afstand op de lat en Jurjan Mannes prikte de rebound binnen. Door de zege heeft het nu 42 punten uit 19 gespeelde wedstrijden.