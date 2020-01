Winterdip Heracles Almelo duurt voort na thuisnederlaag tegen Feyenoord

De beroerde start van het nieuwe kalenderjaar duurt nog even voort voor Heracles Almelo. Op Erve Asito speelde de ploeg van trainer Frank Wormuth een sterke eerste helft, maar wisselde het deze af met een tegenvallende tweede. Een 1-0 voorsprong werd binnen no time uit handen gegeven en Feyenoord zegevierde uiteindelijk met 3-2.

Wormuth koos verrassend voor Maximilian Rossmann in het hart van de defensie naast oud-Feyenoorder Mats Knoester. De keuze voor de Duitse mandekker pakte desalniettemin goed uit. Halverwege de eerste helft opende uitgerekend Rossmann de score uit een hoekschop van Alexander Merkel. Feyenoord liet de lange verdediger vogelvrij, met een fraaie en doeltreffende kopbal als gevolg: 1-0. Ook in defensief opzicht vervulde Rossmann een hoofdrol. Met een geweldige sliding voorkwam hij dat Nicolai Jørgensen vanuit kansrijke positie op het doel van Janis Blaswich kon vuren.

Kans op 2-0

Jeremy Cijntje kreeg eveneens het vertrouwen van Wormuth. De watervlugge aanvaller, die voor het eerst in de basis stond bij Heracles, had na een half uur voetbal de 2-0 op zijn schoen. Cijntje werd goed weggestoken door Mauro Júnior, maar zag zijn stiftje eindigen in het gezicht van de uitkomende doelman Justin Bijlow. Heracles was voor de rust zeker niet minder dan Feyenoord, dat in het eerste bedrijf zelfs geen enkele keer op de Almelose goal schoot.

Feyenoord scoort

Bij het eerste schot op doel was het echter wel direct raak. Steven Berghuis legde terug op de inlopende Jens Toornstra, die vrij kon uithalen. De inzet leek een eenvoudige prooi voor Blaswich, maar hij wist de poging niet te keren. Voorafgaand aan de treffer van Toornstra leek Jørgensen hands en een overtreding te maken. Arbiter Danny Makkelie vond het niets. Net als vorig week tegen FC Emmen was de VAR Heracles ook ditmaal niet gunstig gezind.

Ommekeer

Feyenoord kwam in de tweede helft een stuk beter voor de dag dan voor de rust en nam enkele minuten later zelfs de leiding. Ditmaal fungeerde Toornstra als aangever. Zijn voorzet belandde via de hak van Rossmann bij de geheel vrijstaande Luis Sinisterra, die de niet te missen kans verzilverde. De Rotterdammers waren echter nog niet uitgeraasd. Binnen een tijdsbestek van tien minuten kantelde de wedstrijd volledig en stond het 1-3. Eric Botteghin torende boven iedereen uit en kopte raak uit een corner.

Spannend werd het nog wel in Almelo. Met een geweldige volley passeerde Rossmann Bijlow voor de tweede keer deze avond en daardoor had Heracles nog een kwartier de tijd om op jacht te gaan naar de gelijkmaker. Het Alles of niets rolde van de tribunes, maar gescoord werd er niet meer. Ook een punt zat er dus niet in voor Heracles, dat traditiegetrouw een dramatisch begin van de tweede seizoenshelft kent.



Heracles Almelo - Feyenoord 2-3

1-0 Rossmann (19)

1-1 Toornstra (48)

1-2 Sinisterra (54)

1-3 Botteghin (57)

2-3 Rossmann (78)

Arbiter: Makkelie

Geel: Dessers

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Rossmann, Knoester, Hardeveld; Kiomourtzoglou, Mauro Junior, Merkel (Osman/76); Van der Water, Dessers (Szöke/62), Cijntje (Konings/79)

Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Kökcü (Karsdorp/83); Berghuis, Jørgensen (Narsingh/77), Sinisterra (Larsson/72)