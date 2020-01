Ronald Mulder aan de leiding na eerste dag NK sprint, Ter Mors tweede

Ronald Mulder is na de eerste dag van de NK sprint in Heerenveen de leider in het algemeen klassement. De schaatser uit Zwolle ging na de 500 meter al aan de leiding en die positie hield hij met een tijd van 1.09,42 ook vast op de 1000 meter. Bij de vrouwen bezet Jorien ter Mors uit Enschede de tweede plek.

Mulder moest de winst op de 1000 meter aan Kjeld Nuis laten, die met 1.08.88 de snelste tijd klokte, ondanks dat hij in zijn eentje moest rijden na diskwalificatie van ploeggenoot Hein Otterspeer. Lennart Velema eindigde in 1.09,44 als derde. In het algemeen klassement is Mulder dus wel de leider. Gijs Esders uit Diepenveen, die op de 1000 meter de zesde tijd (1.10,01) noteerde, bezet de vierde plek.

Jorien ter Mors

Bij de vrouwen staat Ter Mors staat na de eerste dag op plek twee. De Enschedese schaatsster kwam op de eerste 1000 meter tot een tijd van 1.15,07 en steeg daarmee vier plekken in het klassement. De winst op de 1000 meter ging naar Letitia de Jong, die ook al de 500 meter won, in 1.14,75. Eerder op de middag was Ter Mors zesde geworden op de 500 meter. De Jong gaat logischerwijs ook aan de leiding in het klassement. Ireen Wüst staat op plek drie.

Morgen rijden zowel de mannen als vrouwen opnieuw een 500 en 1000 meter.