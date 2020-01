Bacuna met Berkum langs Genemuiden: "Na vorige week keiharde woorden gesproken"

"We hadden vorige week een hele slechte start en we na die wedstrijd keiharde woorden met elkaar gesproken. Tegen Genemuiden is een speciale pot en dan geef je met z'n allen iets extra's. Dus dat is prima zo."

Druk zetten

Hij weet dan ook waarom Berkum sterk voor de dag kwam: "We hadden een duidelijk plan. Ik denk dat dat heel belangrijk was. We hebben echt duidelijke woorden met elkaar gesproken. We spelen al weken een beetje uit de zone en we hebben er nu echt voor gekozen om druk te zetten. Iedereen een man opzoeken. Zij hebben hele goede voetballers. Als zij niet echt in het spel komen, is het voor ons makkelijker."

Terecht verloren

Trainer René van der Weij van Genemuiden kon niet anders dan toegeven dat de zege voor Berkum terecht was: "Als ik wat anders zeg, neemt niemand me meer serieus. Terecht verloren. We zijn in de omschakeling getrapt. En dat heeft Berkum gewoon heel goed gedaan."

Belonen ons niet

Hij zag zijn ploeg nog wel goed beginnen: "Wij spelen de eerste tien minuten gewoon hartstikke goed en moeten we met 1-0 voor staan. Alleen we belonen ons weer niet en dat blijft een valkuil bij ons. Daarna is de eerste de beste kans een goal. Dan loop je achter de feiten aan en speel je hen eigenlijk in de kaart. Zij doen dat hartstikke goed met snelle jongens. Wij moeten steeds meer ruimte weggeven en we verdedigen dat gewoon niet goed."