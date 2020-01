Zaaloverzicht: Landstede Hammers bereikt halve finale, Borhave speelt gelijk bij titelkandidaat

De nodige zaalsporten staan zaterdagavond weer op het programma, met wedstrijden in het basketbal, handbal, volleybal en waterpolo. Hieronder houden we je de hele avond in een overzicht op de hoogte van de resultaten. Blijf de pagina vernieuwen voor het laatste nieuws.

Landstede Hammers bekert door

Ondanks een nederlaag tegen ZZ Leiden heeft Landstede Hammers zich geplaatst voor de halve finale van het bekertoernooi. In Zwolle werd er met 92-80 verloren, maar doordat er vorige week met 88-72 werd gewonnen van Leiden, was het wel genoeg om de volgende ronde te bereiken.

Landstede keek bij de rust tegen een achterstand van negen punten (32-41) aan, maar knokte zich in het derde kwart goed terug. Bij het ingaan van het vierde kwart was het verschil nog maar één puntje (63-64). Leiden beschikte echter over een sterke eindsprint en liep in de laatste tien minuten nog ver weg.

Regio Zwolle Volleybal onderuit bij koploper

Regio Zwolle Volleybal heeft niet kunnen stunten tegen Sliedrecht Sport. De koploper van de eredivisie was met 3-1 te sterk. De eerste set ging met 25-15 nog wel naar Regio Zwolle Volleybal, maar daarna nam de lijstaanvoerder het heft in handen: 25-16, 25-21 en 25-16.

Eurosped heeft geen fout gemaakt tegen VC Sneek. In Vroomshoop zegevierde de nummer twee van de ranglijst met 3-2. Makkelijk ging het dus niet, want Eurosped had vijf sets nodig: 20-25, 25-23, 22-25, 25-21 en 15-10.

Knap gelijkspel Borhave, DSVD verliest

Borhave maakt nog altijd kans op de kampioensgroep. De handbalsters uit Borne speelden vanavond kan gelijk tegen titelkandidaat VOC Amsterdam. In de hoofdstad werd het 30-30. Borhave staat nu zevende en moet bij de eerste zes eindigen voor een plek in de kampioensgroep.

DSVD was niet opgewassen tegen nummer drie VZV. Op bezoek in Noord-Holland ging de hekkensluiter met 35-21 onderuit.

Swol 1894 wint wéér niet

De waterpolosters van Swol 1894 wachten nog altijd op hun eerste zege in de eredivisie. In Zwolle was PSV, dat een plekje hoger staat, met 14-11 te sterk. Swol 1894 blijf daardoor de hekkensluiter.