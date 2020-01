Doelpuntenmaker Rossmann hoopt volgende week weer te spelen: ''Wormuth heeft me verrast''

Maximilian Rossmann stond tegen Feyenoord verrassend in de basiself van Heracles Almelo. De Duitse mandekker speelde een goede wedstrijd en wist zelfs twee keer het te vinden. Desondanks stond Heracles na negentig minuten voetbal wel met lege handen. In Almelo werd het 2-3.

"In de tien minuten na de rust hebben we het weggegeven, dat is zonde", doelt Rossmann op de drie treffers die Heracles in een tijdsbestek van tien minuten om de oren kreeg. "Ik was verrast dat ik speelde, maar ik heb me gewoon voorbereid zoals ik dat altijd doe. Natuurlijk is het zwaar om op de bank te zitten, als voetballer wil je altijd spelen. Gelukkig was het vandaag zover, jammer dat we niet hebben gewonnen."

Geduld

Rossmann was vorig jaar nog een vaste waarde. "Ik speelde in de eerste wedstrijd van het seizoen slecht tegen SC Heerenveen. Daarna heeft de trainer me uit het elftal gehaald en werden er resultaten geboekt. Dan moet je geduld hebben en wachten op je kans. Die kans kwam laat, maar is wel gekomen. Volgens mij heb ik hem benut", vervolgt hij.

Doelpunten

In de eerste helft scoorde Rossmann met zijn hoofd, na de rust met middels een fraaie volley. "Het waren goede hoekschoppen. Ze waren ingestudeerd. Ik had een beetje geluk met de treffers, helaas heeft het niet tot drie punten geleid. Ik hoop volgende week tegen Willem II te spelen, maar dat is aan de trainer. Ik kan alleen mijn best doen en hard werken.", aldus Rossmann.