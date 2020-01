Rigtersbleek maakt na dit seizoen overstap naar de zaterdag

Rigtersbleek heeft al jaren een prestatieteam op zaterdag (4e klasse F), maar ook de hoofdmacht van de zondag (1e klasse E) maakt dus de overstap. Het niveau waarop het prestatieteam volgend jaar speelt is afhankelijk van de plek waarop de ploeg van Tim Somberg eindigt in dit seizoen. Vanaf dit punt wordt de weg omhoog ingeslagen met als doel om promoties te bewerkstelligen en in 2023 weer terug te zijn in de 1e klasse.

Onzekere toekomst

"Onze toekomst is zeer onzeker wanneer we blijven vasthouden aan het zondagvoetbal, gezien ook de ontwikkelingen in het land. Met elkaar hebben we er vertrouwen in dat de stap naar de zaterdagcompetitie een goede ontwikkeling is voor onze club. We gaan niet afwachten, maar zetten nu deze stap en bereiden ons op deze wijze voor op de inmiddels al gaande ontwikkelingen", legt voorzitter Sara Nijenhuis uit.

Betaald voetbal

Rigtersbleek speelde in een ver verleden zelfs betaald voetbal. Bij de invoering hiervan in 1954 werd 'De Bleek' een semi-profclub. De bekendste speler van Rigtersbleek was Wim Bleijenberg, die in 1953 en 1954 drie interlands voor het Nederlands Elftal speelde. Wegens onder meer een gebrek aan financiële middelen werd in 1960 besloten terug te keren naar het amateurvoetbal.

Quick'20

Eerder maakte ook hoofdklasser Quick'20 al bekend over te stappen van de zondag naar de zaterdag.