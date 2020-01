Beune en Achtereekte blijven derde en vierde na 1500 meter NK allround, Geerdinck valt van podium

Wijfje was oppermachtig op de 1500 meter. Ze klokte een tijd van 1.54,94 en was hiermee exact een seconde sneller dan De Jong. De derde plek was voor Beune (1.56,08). Achtereekte reed 1.57,70 en eindigde als vijfde. In het algemeen klassement heeft De Jong nog wel de leiding. Ook daarin completeren Wijfje en Beune het podium. Achtereekte staat vierde.

Thomas Geerdinck

Geerdinck stortte tijdens zijn slotronde volledig in en klokte met 1.49,75 de zesde tijd. Concurrent Douwe de Vries deed het met 1.46,74 een stuk beter en hij nam de derde plek in het algemeen klassement over van de Hengeloër, die op de tien kilometer bijna twintig seconden goed moet maken voor het brons. De winst op de 1500 meter ging naar Jan Blokhuijsen (1.46,51), die daardoor nog steeds aan de leiding gaat. Kars Jansman uit Hellendoorn eindigde als zevende (1.49,96) en staat ook op die plek in het klassement.

WK-ticket

De winnaars van de NK allround verzekeren zich van een ticket voor de wereldkampioenschappen allround, die eind februari in het Noorse Hamar worden gehouden. Bij de NK afstanden plaatsten Ireen Wüst en De Jong zich hier al voor. Mocht De Jong vandaag Nederlandse kampioene worden, dan gaat de nummer twee naar de WK allround. Bij de mannen zijn Sven Kramer en Patrick Roest al zeker van deelname in Noorwegen.