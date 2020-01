Gelijkspel in Tilburg levert voor PEC Zwolle tweede punt na winterstop op

Met de debuterende Strieder in de basiself bij de Zwollenaren, was het vooral Willem II dat in de beginfase veelvuldig in balbezit kwam. Tot mogelijkheden leidde dat echter niet. Het eerste gevaar kwam van PEC via Thy, maar de Duitse aanvaller miste de bal en ook Saymak wist de trekker niet over te halen. Aan de overkant moest doelman Zetterer strekken om een treffer van Köhlert te voorkomen.

Mogelijkheden PEC

PEC kroop steeds meer uit zijn schulp en dat leverde een goede schotkans op voor Clement, maar hij mikte ruim over. Tien minuten voor rust mocht Thy in kansrijke positie aanleggen voor een inzet, maar hij wist zijn landgenoot Wellenreuther niet te verrassen. De grootste mogelijkheid van de thuisploeg kwam op naam van Ndayishimiye, alleen hij vergat de rust te bewaren en zodoende belandde zijn schot in de tribunes.

Geen overwicht

Diezelfde Ndayishimiye zag na rust dat zijn harde voorzet niet binnengegleden werd door twee ploeggenoten, waardoor de bal voorlangs het doel van Zetterer ging. Ook PEC Zwolle deed in de tweede helft van zich spreken, maar telkens was de beslissende pass niet goed of stond het vizier niet op scherp. Beide ploegen wisten niet voor een overwicht te zorgen en daardoor bleef het echte vuurwerk vooralsnog uit in het Koning Willem II Stadion.

Rood Lam

Tien minuten voor tijd was het ineens alarmfase één voor de Zwollenaren toen Lam er met rood af moest na vasthouden van de doorgebroken Nunnely. De gastheren stelden vervolgens alles in het werk om de overwinning alsnog over de streep te trekken, maar het overtal had uiteindelijk geen grote kansen tot gevolg. Daardoor eindigde het duel zoals die begon en pakt PEC Zwolle voor de tweede week op rij een punt.

Willem II - PEC Zwolle 0-0

Arbiter: Blank

Geel: Llonch, Heerkens, Holmen, Paal, Van Polen, Clement

Rood: Lam



Willem II: Wellenreuther, Heerkens, Holmén, Peters, Nelom, Llonch, Saddiki, Ndayishimiye, Köhlert, Pavlidis en Nunnely



PEC Zwolle: Zetterer; Hamer, Kersten, Lam, Nakayama, Paal; Clement, Strieder, Saymak; Thy, Van Duinen