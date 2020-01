Veldmate schiet Go Ahead Eagles vanaf de stip naar belangrijke driepunter tegen NAC Breda

Go Ahead Eagles heeft voor het eerst sinds begin november weer gewonnen in eigen huis. En de zege was een belangrijke. Concurrent NAC Breda werd met 1-0 verslagen door een benutte strafschop van Jeroen Veldmate.

Go Ahead Eagles - NAC begon een kwartier later dan gepland. De bezoekende supporters liepen onderweg vertraging op vanwege een pechgeval. Ook wanneer de Bredase fans later waren gearriveerd zouden ze niets gemist hebben. Na de midweekse bekerinspanningen van beide ploegen voltrok zich in De Adelaarshorst een dodelijk saaie eerste helft. Het enige schot op goal voor de rust kwam op naam van Martijn Berden, die na twintig minuten de bal in de handen van NAC-doelman Nick Olij plaatste. De brilstand was het logische gevolg.

Na de rust eenzelfde spelbeeld aan de Vetkampstraat. Trainer Jack de Gier probeerde iets te forceren en bracht Adrian Edqvist voor Berden. Het grootste gevaar werd gesticht door collega-aanvaller Jaroslav Navrátil. De rechtsbuiten mocht ver opstomen aan de zijkant, maar zag zijn voorzet geblokt worden door NAC-verdediger Roger Riera. Go Ahead Eagles wilde een strafschop voor hands van de Spaanse mandekker, maar arbiter Joey Kooij gaf geen penalty.

Strafschop

Een strafschop kwam er even later alsnog. Invaller Maarten Pouwels ging wel heel gemakkelijk naar de grond en had geluk dat er in de Keuken Kampioen Divisie geen VAR is. Kooij legde de bal op de stip. Captain Jeroen Veldmate faalde vervolgens niet en pakte het cadeautje van Kooij uit: 1-0. Hier bleef het bij, waardoor Go Ahead Eagles de tiende zege van het seizoen binnen heeft.

Go Ahead Eagles - NAC Breda 1-0

1-0 Veldmate (75/pen)

Arbiter: Kooij

Geel: Azzagari, Dogan, Olij, Van Anholt, Van Hecke

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Bosz, Veldmate, Brito; Corboz, Bannink (Eddahchouri/85), Lieftink; Navratil, Rabillard (Pouwels/71), Berden (Edqvist/46)

NAC Breda: Olij; Schouten, Van Hecke, Riera, Van Anholt: Verschueren, El Allouchi (Van Hooijdonk/78), Ilic; Azzagari, Dogan, Van der Gaag