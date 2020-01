Pluimveehouder Evers in Hezingen maakt zich zorgen over vogelgriep

De rit naar de boerderij van de familie Evers is geweldig. Door het glooiende landschap van Twente, langs Vasse en richting natuurgebied het Springendal staat halverwege een heuvel de boerderij van Evers. Ze kijken uit over het dal van de Mosbeek. Het is een klein Twents paradijsje.

Dichterbij

De honden begroeten mij enthousiast. Nog geen minuut later volgen LTO-bestuurslid Carla en haar man Erwin Evers. "We hoorden je al, welkom op onze boerderij." Tijdens een kop thee delen ze hun zorgen.

Kou

"Als het in Oost-Europa kouder wordt, komen de trekvogels naar ons land. De kans is aanwezig dat zij het virus meenemen en hier pluimvee besmetten via uitwerpselen of via wat er aan hun poten zit."

Hygiëne

Ik vraag nogmaals of ik in de kippenstal mag filmen. Maar het antwoord was al nee en het blijft nee. "Ik heb de hygiëne-eisen nog strenger gemaakt. Niemand mag zomaar in de stal." En dat geldt ook voor mij. "Maar je mag wel door de deuropening van de eierverwerking filmen."

Via de lucht

De kippen van Evers zitten in een dichte stal. Ik vraag Evers hoe het virus dan binnen kan komen. "Men vermoedt dat het virus ook via de lucht verspreiden kan. Dan kan het via de luchttoevoer van mijn stallen binnenkomen. Daarom pleiten wij toch voor een ophokplicht."

Geen ophokplicht

Eerder deze week gaf LTO Nederland en NOP Nederland al aan dat de sector het wel nodig vindt. Toch heeft Minister Schouten er nog geen gehoor aan gegeven. Ook LTO-bestuurslid Carla Evers van Regio Oost deelde haar zorgen in een eerder interview.

Meepraten

