Uitslagen zondagvoetbal: De Lutte ook na twaalfde duel foutloos, eerste punten Bornerbroek

In de 1e klasse E boekte De Zweef een belangrijke zege tegen directe concurrent FC Winterswijk, dat strijdt tegen degradatie. Stevo was sterker dan Heino en Rigtersbleek, dat vanaf volgend seizoen stopt met het eerste zondagelftal, verloor op eigen veld van Tubantia.

FC Suryoye liet in de de 2e klasse J dure punten liggen in de strijd om het kampioenschap. Hekkensluiter BWO hield de ploeg van trainer Paul Krabbe op 1-1. Vogido wist bij ATC'65 voor de tweede keer dit seizoen een driepunter te noteren.

Lemelerveld blijft lijstaanvoerder in de 2e klasse K Noord. In eigen huis werd met enige moeite gewonnen (4-3) van LSC 1890. VENO, dat laatste staat, hield in eigen huis een punt over aan het thuisduel met Beilen.

In de 4e klasse G is FC Ulu Spor ook na vandaag nog altijd op zoek naar het eerste punt van het seizoen. In eigen huis had de ploeg geen schijn van kans tegen Haarle, het werd 1-8. Koplopers ABS en Holten, beide 31 punten, maakten geen fout.

De Lutte blijft de ongeslagen koploper van de 5e klasse A. Ook de twaalfde wedstrijd van het seizoen werd in winst omgezet, want SVV'91 werd met 4-1 aan de kant gezet. Bornerbroek en Phenix, die beide voor vandaag nog geen punt verzameld hadden, stonden zondag tegenover elkaar en werd uiteindelijk gewonnen door Bornerbroek (4-2).

Bekijk hier alle uitslagen in het zondagamateurvoetbal.