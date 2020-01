Veldmate tevreden na zege op NAC: ''Maximale uit deze wedstrijd gehaald''

Jeroen Veldmate was vandaag weer eens enorm belangrijk voor Go Ahead Eagles. De aanvoerder van de Deventer ploeg tekende vanaf de stip voor de enige treffer in het duel met concurrent NAC Breda.

"We hebben het maximale uit deze wedstrijd gehaald. Het was een stugge wedstrijd van beide kanten, we gaven elkaar weinig in balbezit. Het was lastig. Thuis wil je graag domineren, druk zetten en de bal hebben. Maar dat had NAC ook prima voor elkaar. Dan gaat het om details. Of het blijft 0-0, of er gebeurt zoiets", doelt Veldmate na afloop op de penalty die Go Ahead Eagles kreeg.

Hobie Verhulst

De captain nam het klusje voor zijn rekening. En met succes. "Het publiek riep om Hobie (Verhulst, red.), die in de beker tegen IJsselmeervogels de winnende binnenschoot. Dat is begrijpelijk, maar het is duidelijk wie de nummer een is. Daar hebben we gewoon afspraken over. Dan moet je gewoon je werk doen. Dat ging prima", vervolgt hij.

Goede week

Go Ahead Eagles schakelde eerder deze week de amateurs van IJsselmeervogels uit in het bekertoernooi. Het ging echter met horten en stoten, maar dat deert Veldmate niet. "Qua resultaten is het gewoon een heel goed week. We staan er goed bij. Qua spel blijven we scherp en hopelijk blijven we op dat vlak ook groeien", besluit hij.