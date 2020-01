Vuckic knalt FC Twente naar een gelijkspel in Eindhoven

Bij FC Twente mocht nieuwkomer Lang direct aan de aftrap verschijnen en moest Vuckic wederom op de bank plaatsnemen. Bij PSV ontbrak Bergwijn, die dicht is bij een transfer naar Tottenham Hotspur. Zijn plek werd ingenomen door Affelay.

Pover spel

In het Philips Stadion werd het publiek allerminst vermaakt in de eerste helft. Bij tijd en wijle was het vertoonde spel, van zowel PSV als Twente, niet om over naar huis te schrijven en daardoor gebeurde er weinig voor beide doelen. Dumfries kreeg een mogelijkheid, maar schoot over en aan de andere kant herhaalde Bosch dat kunstje.

Dumfries tikt binnen

Na vijf minuten in de tweede helft leek PSV op voorsprong te komen toen de Eindhovenaren er met drie man uit konden, maar Gakpo bleek zelfzuchtig en schoot naast. Even later was het wel raak voor de gastheren via Dumfries, die er als de kippen bij was om een rebound binnen te tikken. Daarna verschafte invaller Mitroglou zichzelf een grote kans door goed weg te draaien, maar de Griek vond van dichtbij Drommel op zijn weg.

Overtal én kansen Twente

Een kwartier voor tijd kreeg Twente - via twee invallers - dé kans op de gelijkmaker. Vuckic zette Zekhnini vrij voor Unnerstall, maar de Noorse aanvaller kreeg de bal niet voorbij de uitkomende doelman. Even later moest PSV verder met tien man toen Affelay tegen zijn tweede gele kaart aanliep.

Vuckic poeiert gelijkmaker binnen

Met een man meer bracht trainer Garcia Berggreen binnen de lijnen voor extra aanvallende impulsen en dat betaalde zich uiteindelijk uit. De Deense spits kon met een krachtsinspanning Vuckic vrijspelen, die zo'n twintig meter van het doel niet aarzelde en met een snoeiharde poeier - via de onderkant van de lat - voor de gelijkmaker zorgde: 1-1. Daar bleef het uiteindelijk bij in Eindhoven en daardoor pakken de Enschedeërs, net als vorig weekend, een punt.

PSV - FC Twente 1-1

1-0 Dumfries (61)

1-1 Vuckic (88)

Arbiter: Mulder

Geel: Selahi, Espionsa, Gakpo, Hendrix

Rood: Affelay (2xgeel/75)

PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Hendrix, Viergever; Afellay, Rosario; Bruma (Doan/79), Ihattaren, Gakpo (Gutierrez/82); Lammers (Mitroglou/55).

FC Twente: Drommel; Troupée, Bijen, Pleguezuelo, Schenk; Selahi (Berggreen/78), Busquets, Bosch; Aitor, Espinosa (Vuckic/66), Lang (Zekhnini/66).