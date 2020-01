Deel van Holocaustmonument Levenslicht in synagoge van Enschede

De tentoonstelling in Enschede werd door wethouder Jeroen Diepenmaat onthuld. De blauw oplichtende stenen zijn zondag en maandag bij de synagoge aan de Prinsestraat te zien, daarna gaan ze tot 6 maart naar Concordia in Enschede voor een expositie om daarna weer een permanente plek te krijgen op het terrein van de synagoge.

Auschwitzherdenking

De tentoonstelling vandaag en morgen in de synagoge in Enschede krijgt extra gewicht, omdat het maandag precies 75 jaar geleden is dat het vernietigingskamp Auschwitz in Polen werd bevrijd door het Rode Leger. Dat kamp staat symbool voor de grootschalige en systematische uitroeiing van Joden, Roma en Sinti. Zondag werd bij het Auschwitz-monument in Amsterdam de Nationale Holocaust Herdenking gehouden.

Deel Holocaustmonument Levenslicht staat bij Enschedese synagoge (Foto: News United/ Dennis Bakker)

Ademhaling van licht

De steentjes van het kunstwerk lichten om de paar seconden op op en doven dan weer, als een ademhaling van licht. Kunstenaar Daan Roosegaarde liet zich voor Levenslicht inspireren door stenen die zowel in de Joodse als in de Roma en Sinti-cultuur belangrijk zijn bij het herdenken.

Behalve in Enschede staan in zo'n 170 plaatsen in Nederland staat een deel van dit bijzondere monument. In Overijssel doen tien gemeenten mee. Gisteren werd het kunstwerk in het Volkspark in Rijssen onthuld en afgelopen vrijdag onthulde de Hardenbergse wethouder Alwin te Rietstap het monument met vijfhonderd stenen in zijn gemeente.

Wethouder Alwin te Rietstap heeft afgelopen vrijdag in Hardenberg het monument onthuld (Foto: GS Media)