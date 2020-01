Invaller Vuckic: "Ik heb het verschil gemaakt, zoals de trainer van me vroeg"

Haris Vuckic bewees zondag in Eindhoven zijn waarde voor FC Twente door als invaller de gelijkmaker binnen te schieten tegen PSV. En hoe. De Sloveen pegelde snoeihard de 1-1 tegen de touwen en was daar na afloop content over.

"Ik schoot gewoon. Soms scoor je en soms mis je", sprak de spits met een glimlach. "Je moet het af en toe gewoon proberen. We deden dat te weinig in de voorgaande wedstrijden. Vandaag had ik het geluk dat de bal erin ging. Voordat ik het veld in ging zei de trainer dat ik moest proberen om het verschil te maken. En dat heb ik gedaan."



Verdiend punt

Hij vervolgt: "Ik denk dat het punt verdiend is. We hebben geknokt tot het einde. In de laatste vijf minuten hadden we zelfs het gevoel dat we er nog stiekem drie punten uit konden slepen, maar we moesten wel uitkijken voor de counter. Uiteindelijk ben ik blij met het punt."