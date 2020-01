Amateurarcheologen graven in Staphorst naar informatie over 'onbekend' werkkamp in WOII

Het is bitterkoud op het maïsland waar het kamp ooit stond, tegenwoordig eigendom van Hersteld Hervormde Kerk. Dat schrikt de met metaaldetectors uitgeruste club vrijwilligers niet af. Als de speurders wat aantreffen, plaatsen ze een prikker met rood-wit lint in de grond.

Koperen plaatjes

Een van de vrijwilligers vindt meerdere kogelhulzen, een ander 'normaal' gereedschap. Bijzonder zijn de koperen plaatjes die de vrijwilligers in de grond vinden. Het zijn er opvallend veel.

De meeste zijn verbogen en in slechte staat, maar eentje heeft de tand des tijds goed doorstaan. Duidelijk is het getal 80 te lezen. "Wellicht zaten die op een deur of op kisten of kratten", denkt Fré Spijk van Stichting Historieherstel 2017.

Onbekend werkkamp

Het is bekend dat Staphorst in en voor de oorlog drie werkkampen had: Beugelen, Conrad en het Wiede Gat. Hier zaten in 1942 precies 344 Joodse mannen. Er was echter nog een vierde kamp, inmiddels weggezakt in de geschiedenis.

Dat dat kamp aan de Rijksparallelweg tussen Meppel en Staphorst er stond, is een feit. De locatie en de afmetingen zijn ook bekend. En duidelijk is dat er, in tegenstelling tot in de andere Staphorster kampen, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog geen Joden zaten. Maar wat dan wel het doel van het kamp was, is in nevelen gehuld.

Schoten op vliegtuigen

Waarschijnlijk bestond het kamp uit zes barakken. Eén daarvan diende vlak na de bevrijding als noodvoorziening voor hotel Waanders, dat in brand was gevlogen.

"Het is ook bekend dat de Duitsers vanuit dit kamp met mitrailleurs en gewone geweren op overvliegende Engelse vliegtuigen schoten", zegt Roelof Talen van Stichting Historieherstel. "Dat verklaart misschien de hulzen die wij vinden."

Oude klokkenstoel

De Stichting Historieherstel 2017 is initiatiefnemer van het onderzoek naar het vierde werkkamp, dat in en voor de oorlog nabij de kerkheuvel aan de Olde Kerkhofsweg heeft gestaan. De Stichting herbouwt daar een oude klokkenstoel, die tot 1752 bij de voorloper van de huidige Grote Kerk aan de Olde Kerkhofsweg op het erf stond.

Deze locatie grenst aan de plek van het oude werkkamp aan de Rijksparallelweg. Om die reden duikt de stichting in het verleden om duidelijkheid te krijgen. Dit weekend deed ze dat samen met vrijwilligers van de Stichting Werkgroep Archeologie Regio Staphorst (SWARS) en de landelijke archeologievereniging AWN.

'Opvoeding'

De Stichting vermoedt dat het kamp in de Tweede Wereldoorlog onder de Nederlandse Arbeidsdienst (NAD) viel. De NAD had als doel het Nederlandse volk 'op te voeden' met het nationaalsocialistische gedachtegoed. De kampen van de NAD waren op militaire leest geschoeid. De mannen marcheerden met schoppen in plaats van met wapens. 'Ick dien', was de slogan.

Wat de amateurarcheologen anno 2020 uit de grond trekken, naast hulzen en koperen plaatjes, zijn vooral knopen en glaswerk. Geen schatten, maar volgens de Stichting Historieherstel zijn het bewijzen dat het kamp er stond. Het onderzoek gaat door. "Langzaam wordt steeds meer duidelijk", zegt Talen.