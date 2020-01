In Overijssel wordt bovengemiddeld vaak een landelijke verduurzaamsubsidie aangevraagd

Bij de energiebesparende maatregelen kun je bijvoorbeeld denken aan extra muur- of dakisolatie, daarvoor kun je de subsidie Energiebesparing eigen huis (SEEH-subsidies) krijgen.

Daarnaast is er ook de Investeringssubsidie duurzame energie subsidie (ISDE). Deze is bedoeld om te investeren in het duurzaam opwekken van warmte, zoals met een warmtepomp. Nutsbedrijf Vattenfall bracht de landelijke subsidie-aanvragen in kaart.





Bovengemiddeld vaak

In 2017 vroegen 50,6 Overijsselaars per 10.000 huishoudens de SEEH-subsidies aan. De ISDE-subsidie werd gemiddeld zelfs 93,5 keer aangevraagd per 10.000 Overijsselse huishoudens.

In een gemiddelde Nederlandse gemeente werden in 2017 per 10.000 huishoudens 27,9 SEEH-subsidies aangevraagd. In 2016 en 2017 gezamenlijk werden er per 10.000 huishoudens in Nederland gemiddeld 50,9 ISDE-subsidies aangevraagd.

Lokale subsidies

Behalve landelijke subsidies voor het energiezuinig maken van woningen, zijn er ook lokale potjes waar je een financiële tegemoetkoming uit kunt krijgen. In Overijssel kan dat in zeven gemeenten, namelijk in Hof van Twente, Raalte, Zwartewaterland, Wierden, Almelo, Deventer en Dalfsen.