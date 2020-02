Twentse tweeling viert al zingend tachtigste verjaardag

Het belooft op voorhand een prachtige middag te worden voor de Twentse tweelingbroers Geert en Machiel Nijenhuis. Komende zondag vieren ze hun tachtigste verjaardag. Niet met een receptie of etentje, maar met een concert. Als het zangduo De Gema’s maakte het duo in de jaren 60 van de vorige eeuw furore en die tijden herleven in het Hengelose muziekcafé De Cactus.

Anekdotes te over. De mooiste is misschien wel het verhaal van 'Kleine Kokette Katinka'. Dat nummer was de Nederlandse inzending voor het Eurovisiesongfestival in 1962. Geert vertelt: "Er kwam een man bij ons aan de deur met dat liedje. Dat bleek tekstschrijver Henny Hamhuis uit Enschede te zijn, die het liedje van tekst had voorzien. Hij vond het goed bij ons passen."

Spelbrekers

Maar het waren uiteindelijk De Spelbrekers die het lied vertolkten in Luxemburg. "Onze vader was leraar. Wij zaten in het derde jaar van een vijfjarige avondstudie. Hij wilde dat we eerst die opleiding afmaakten en daarna konden we wel muziek maken, vond hij."

Zodoende bleef de bekendheid van De Gema’s vooral beperkt tot de regio. Al was er in het begin van de jaren 70 nog wel een optreden in de TV-show Met de muziek mee. Dat VARA-programma wordt door miljoenen bekeken en als de opnames in Hengelo zijn, worden ook Geert en Machiel uitgenodigd.

Ode aan ouder worden

Zingen zijn ze altijd blijven doen. Zo speelde het duo vorig jaar een rol in de theaterproductie Vak Oud, een ode aan het ouder worden.

Geert: "De mensen waarderen onze eenvoud. We begeleiden onszelf op gitaar en ukelele. Het zijn Hollandse liedjes, maar we zingen ook internationale evergreens. Liedjes van toen die het nog steeds goed doen, getuige de leuke en positieve reacties die we vaak krijgen."

Het concert van De Gema’s begint zondagmiddag om drie uur. En dan zal ook gitarist Raymond Nijenhuis, zoon van Geert, een paar liedjes meespelen.