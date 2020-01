Wat is het coronavirus dat duizenden mensen onder de leden hebben?

Het coronavirus is momenteel wereldnieuws. Duizenden mensen hebben het virus onder de leden en ruim honderd mensen zijn eraan overleden. Ook in Europa zijn de eerste 'coronagevallen' inmiddels vastgesteld. In Duitsland is iemand bij het bedrijf Webasto besmet, maar de vestiging in Kampen neemt vooralsnog geen maatregelen. Wat is het coronavirus eigenlijk?

Coronavirus is een verzamelnaam voor verschillende soorten virussen die infecties aan longen en luchtwegen kunnen veroorzaken. De bekendste varianten zijn MERS en SARS.

Symptomen

Inmiddels zijn er ruim vierduizend mensen waarvan bekend is dat zij met het coronavirus zijn besmet. Symptomen van het virus zijn kortademigheid, longklachten en koorts. De meeste patiënten krijgen ook een longontsteking.

Naamgeving

Maar hoe is de naam 'coronavirus' ontstaan? Dat heeft te maken met de vorm van het virus. Onder een elektronenmicroscoop lijkt het namelijk op een kroon en de Latijnse naam voor kroon is corona.

Overdragen

Ondanks dat het virus zich razendsnel lijkt te verspreiden, lijkt het erop dat het niet heel besmettelijk is. Het RIVM en overheden trekken die conclusie omdat veel familieleden van patiënten niet ziek zijn geworden. Omdat nog niet duidelijk is hoe het wordt overgedragen, blijven landen alert. Wel is bekend dat het virus buiten het lichaam niet goed kan overleven. Daarom lijkt het onwaarschijnlijk dat pakketjes uit het China de kunnen ziekte kunnen verspreiden.

Vleermuizen de oorzaak

Inmiddels is duidelijk dat het virus vrijwel zeker uit vleermuizen komt. Chinese virologen vonden in vleermuizen twee virussen die erg op het coronavirus lijken. De onderzoekers vermoeden dat de vleermuizen een ander wild zoogdier hebben besmet en het virus zodoende is veranderd. Waarschijnlijk is een besmet wild zoogdier op de markt in Wuhan beland, want daar zijn tientallen verkopers en bezoekers besmet met het virus.

Mondkapje

Volgens het RIVM is het niet nodig om een mondkapje te dragen. Dat wordt medisch personeel wel aangeraden. Het instituut raadt wel aan je handen regelmatig te wassen, in je elleboog te niezen en papieren zakdoekjes te gebruiken bij het snuiten van je neus.