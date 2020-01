Desney Bruinink verruilt HSC’21 voor Excelsior ’31

In het huidige seizoen kwam Bruinink tot dusver zestien keer in actie voor HSC’21. In deze duels heeft hij vijf doelpunten gemaakt en leverde hij twee assists af.

Bruinink speelde in de jeugd voor KVV Losser en maakte al op jonge leeftijd de stap naar de jeugdopleiding van FC Twente. Voordat hij in de zomer van 2019 aansloot in Haaksbergen, speelde hij vier seizoenen bij Go Ahead Eagles. Bij de Deventenaren speelde Bruinink de laatste seizoenen in het beloftenteam. Tot een debuut in de hoofdmacht kwam het niet.