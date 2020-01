Huismus weer meest afgevinkt in Overijssel bij Nationale Tuinvogeltelling

De huismus is ook dit jaar de meest getelde vogel in Overijssel (Foto: GettyImages / Yvonne Lebens)

Opvallend is dat de huismus tienduizend keer vaker is geteld dan vorig jaar. Daarna komt de koolmees, die afgelopen weekend ruim 16.500 keer is gezien. Ook dat is een flinke toename ten opzichte van 2019, toen zijn er 9.500 koolmezen geteld.

110.000 vogels

Afgelopen weekend deden er 5.800 Overijsselaars mee aan het telweekend. De tellers konden tot vanmiddag de getelde vogels doorgeven. In totaal telden zij ruim 110.000 vogels. Wat opvalt is dat de kauw in de landelijke lijst op plek vier terug te vinden is, in Overijssel staat deze vogel op de tiende plek.

De Vogelbescherming gebruikt die informatie van tellingen om beleid te maken.

Top 10 vogels in Overijssel 1. Huismus (23.043) 2. Koolmees (16.792) 3. Pimpelmees (11.672) 4. Merel (6.908) 5. Vink (6.367) 6. Houtduif (4.674) 7. Roodborst (4.250) 8. Turkse tortel (4.095) 9. Ekster (3.888) 10. Kauw (3.412)