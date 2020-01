Zwolle fungeert als proefproject in onderzoek naar buurtbemiddeling

De Open Universiteit start volgende maand in Zwolle een onderzoek naar de werking en impact van buurtbemiddeling. Onderzocht wordt of buurtbemiddeling bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van burgers.

Zwolle is interessant voor de onderzoekers omdat de gemeente eind jaren negentig een van de eerste steden in het land was die een proef begon met buurtbemiddeling.

Volgens de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zegt 3 op de 10 Nederlanders wel eens overlast te ervaren door buurtbewoners in hun woonomgeving. Zwollenaren kunnen in die gevallen aankloppen bij Buurtbemiddeling Zwolle. Die zet getrainde bemiddelaars in om conflicten tussen buren op te lossen.

Een goede relatie met je buren is voor veel bewoners heel belangrijk. Als de relaties met buren niet zo goed zijn, of escaleren in burenruzies, heeft dat een grote impact op het veiligheidsgevoel van de bewoners.

In het onderzoek wordt gekeken hoe het fenomeen buurtbemiddeling destijds is overgewaaid vanuit Amerika en hoe zich dat met name in Zwolle heeft ontwikkeld. Daarnaast wordt het effect van buurtbemiddeling op het veiligheidsgevoel van burgers bestudeerd. Daarvoor komen de onderzoekers graag in contact met Zwollenaren die al met buurtbemiddeling in aanraking zijn geweest.