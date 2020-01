Wat vind jij: Ik maak me zorgen dat het coronavirus dichterbij komt

Het nieuwe coronavirus zorgt voor veel onrust, vooral in China. Er zijn al 81 mensen bezweken aan het virus. Daarom is de stad Wuhan op slot gedaan en worden inwoners op verschillende plekken getemperatuurd. Ook bouwen ze nieuwe ziekenhuizen.

Hoe gevaarlijk het virus daadwerkelijk is, is nog niet bekend. Op dit moment lijkt de gewone griep gevaarlijker, maar onderzoekers weten nog niet of dat echt zo is. Daarvoor is er nog teveel onduidelijk.

Nederland

De meeste besmettingen zijn in China en de landen daaromheen, maar ook in de Verenigde Staten en Australië zijn gevallen van het coronavirus bekend. In Europa is het virus alleen in Frankrijk vastgesteld, maar de kans dat het ook in Nederland opduikt is reëel.

Met het oog op het gevreesde virus heeft de UT zelfs maatregelen getroffen voor haar Chinese studenten. De studenten die momenteel in hun vaderland zijn, is met klem gevraagd extra voorzichtig te zijn en voorzorgsmaatregelen te nemen.

