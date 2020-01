Geen winnaar bij Overijssels onderonsje beloften GA Eagles en Heracles, zege Jong FC Twente

Het Overijsselse onderonsje tussen de beloften van Go Ahead Eagles en Heracles Almelo is geëindigd in een gelijkspel. Op sportpark De Muggert in Wesepe wisten beide ploegen éénmaal het net te vinden. Jong FC Twente was met 2-1 te sterk voor Jong SC Cambuur.

Voor de rust gebeurde er weinig en doelpunten vielen er dan ook niet in het eerste bedrijf. Een domper voor Go Ahead Eagles was het geblesseerd uitvallen van spits Maarten Pouwels na een scrimmage met Heracles-goalie Michael Brouwer. Pouwels was zondagmiddag tegen NAC Breda nog belangrijk voor de Deventer hoofdmacht. De boomlange centrumaanvaller versierde de strafschop waaruit Jeroen Veldmate voor de enige treffer tekende.

Na een uur voetbal opende Lasse Wehmeyer de score namens Heracles. Een kwartier later kwam Go Ahead Eagles op gelijke hoogte via Donny van Iperen, hij knikte raak middels een fraaie kopbal. In de tweede helft kreeg de thuisploeg andermaal te maken met een blessuregeval. Adrian Edqvist moest zich noodgedwongen laten wisselen.

Beloften FC Twente

Jong FC Twente heeft vanavond met 2-1 gewonnen van de beloften van SC Cambuur. In de 38e minuut opende Keito Nakamura de score voor de Enschedeërs. Vlak voor de rust verdubbelde Joël Latibeaudiere de score. Cambuur maakte in de tweede helft nog wel de aansluitingstreffer via Micha Metz, maar de zege kwam niet meer in gevaar voor Jong FC Twente.