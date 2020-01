Bert van Hunenstijn nieuwe trainer HHC Hardenberg

Van Hunenstijn stond in het verleden aan het roer bij onder andere DVS'33 uit Ermelo en SDC Putten. Momenteel is hij bezig met een 'vriendenklus' voor FC Horst, waar hij interim-trainer is tot het einde van het seizoen. "Het is een prachtige uitdaging bij een prachtige club. Ik kijk ernaar uit om te beginnen", laat Van Hunenstijn weten.

Prettige gesprekken

Hij heeft dus zin in zijn avontuur bij de huidig koploper van de Tweede Divisie. "Het voelt goed van beide kanten. De gesprekken met technisch manager Gert Heerkes en het bestuur verliepen aan beide kanten heel prettig. Men wilde echt weten welk vlees ze in de kuip hebben, dus we hebben veel met elkaar gesproken", aldus Van Hunenstijn.

Ideale opvolger

Voorzitter Bert Beun is eveneens in zijn nopjes met de aanstelling van Van Hunenstijn. "Qua vakkennis en als persoon is Bert van Hunenstijn de ideale opvolger van Gert Jan Karsten, die terug mag kijken een goede periode bij HHC en die samen met de technische staf en selectie bezig is aan een prachtig seizoen. We zijn blij en vol vertrouwen dat Bert zijn naam vanaf komend seizoen heeft verbonden aan onze vereniging."