Honderden belangstellenden bij stille tocht langs huizen van Joodse slachtoffers Holocaust in Ommen

Net voordat de stoet in beweging komt leest oud-stadsdichter Jannes Kuik een gedicht voor. "Gestapeld in barakken, het pad van de vrijheid was voor hen te ver. Laten we gaan lopen, op dat pad."

27 Fakkels

Het geeft ruimte tot nadenken. Twee tamboers van muziekvereniging SDG lopen voorop en geven het tempo aan. Pupillen en jeugdleden van voetbalvereniging OVC/JCO verzorgen de erewachten bij de Stolpersteine. Bij iedere woning waar Joodse Ommenaren hebben gewoond wordt een fakkel aangestoken en de namen voorgelezen door verschillende mensen, waaronder burgemeester Hans Vroomen.

De stille omgang met totaal 27 brandende fakkels eindigt bij de Joodse begraafplaats aan de Dr. A.C. van Raaltestraat. Opperrabijn Jacobs gaat hier voor in gebed en houdt op indrukwekkende wijze een speech.

De stille tocht werd voortgezet met een herdenkingsdienst in de Gereformeerde kerk met zang van het Kamerkoor Salland en toespraken van onder andere burgemeester Hans Vroomen en Opperrabbijn Jacobs.

Toespraak burgemeester Vroomen

"De holocaust is een niet te vatten gebeurtenis”, aldus burgemeester Vroomen in zijn toespraak in de kerk. “De massaliteit en de onontkoombaarheid, van het einde van zoveel mensenlevens. De sluwheid van een ideologisch gedreven systeem. Het op een mechanische, industriële wijze om het leven brengen. De ontmenselijking van individuen. Medemensen die een nummer werden in een administratieve categorie. Weggerukt bij alles wat hen lief was. Weggerukt uit alles wat tot dat moment normaal en vanzelfsprekend leek."

Vroomen merkt op dat herdenkingen als deze belangrijk zijn. "Hoe kunnen mensen, zoals u en ik, uit ons midden, verworden tot een statistiek van de dood. Een statistiek van 6 miljoen Europese Joden, of een statistiek van 102.000 vermoorde Nederlandse Joden. De getallen lijken zo ongrijpbaar, dat je er nauwelijks nog menselijke gezichten bij kunt bedenken. Dat je je nauwelijks kunt voorstellen, dat het gaat over mensen zoals u en ik. Maar we kunnen deze tot nummer geworden mensen een gezicht geven. Misschien kunnen we hen losrukken uit de statistieken en uit de oneindige dodenlijsten", aldus Vroomen.

Aandacht voor gedeporteerde stadsgenoten

Vroomen vroeg speciaal aandacht voor de gedeporteerde Joodse stadsgenoten. "27 inwoners van Ommen en 14 leerlingen van Eerde die soms kort, maar soms ook al generaties lang deel zijn van onze gemeenschap, blijken onderdeel van de statistieken te zijn. Door hen bij naam te noemen, door hun levensverhaal te vertellen, maken we deze nummers uit de statistieken weer mensen. Mensen die bij ons horen en blijven horen."

Opperrabijn Jacobs deed in zijn toespraak de waarschuwing dat antisemitisme nooit uit zal sterven en roept op tot waakzaamheid. “Een paar waren er maar fout en een paar maar goed. De rest zag het aan."