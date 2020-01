Tessa (24) is lerares in China en ziet Peking door coronavirus in spookstad veranderen

Hoewel het virus vooral in Wuhan heerst, is er ook in de ruim duizend kilometer verderop gelegen hoofdstad Peking grote onrust. Ook daar werd het al geconstateerd. Niet gek, want tot nu toe zijn er al ruim honderd mensen in China overleden aan het virus.

In de normaal zo drukke Chinese hoofdstad zijn de straten de laatste dagen uitgestorven. Mensen die nog wel de metro pakken, worden gecontroleerd door mannen in witte pakken. "Op dit moment is het vakantie", vertelt Tessa. "Eigenlijk beginnen we over twee weken weer, maar het is maar de vraag of de scholen weer opengaan. Als ik al naar buiten ga, dan is alles leeg. Waar ik normaal gesproken duizenden mensen tegenkom, ben ik nu de enige."



Ziektebeeld

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben longklachten en zijn kortademig. Ook hebben ze koorts. Ongeveer een kwart van de patiënten heeft een ernstig ziektebeeld, zij hebben extra zuurstof nodig of zijn opgenomen op afdelingen voor intensive care. Het is de verwachting dat het aantal ziektegevallen en sterfte de komende dagen snel zal oplopen.



In Nederland worden er nog geen maatregelen genomen, behalve dat er voorlichting wordt gegeven op de grote luchthavens. In China gaat dat er anders aan toe.

Hengelose juf Tessa ziet Peking veranderen in spookstad (Foto: Tessa Scholten)



Twentse nuchterheid

"Ik durf wel naar buiten, maar ik ga geen drukke plekken opzoeken. Voor zover die drukke plekken er nog zijn." En dat is ook voor de ouders van Tessa balen. Want juist nu zijn ze op bezoek. "Ik ben hier nu vier maanden en ik heb al die tijd geen vakantie gehad. Ik was heel blij dat mijn ouders wilden komen en ik mijn ervaring kon delen. En de eerste paar dagen ging het goed. Maar toen zagen we in het nieuws dat het eigenlijk elke dag slechter ging. Steeds meer dingen gingen dicht."



Toch overheerst bij haar ouders de Twentse nuchterheid. "Mijn ouders zijn eigenlijk heel erg rustig. Ze zijn heel blij dat ik ze de eerste week heel veel van mijn werkplek en de stad heb laten zien. Ze zijn wel rustig, maar iedereen draagt nu een mondkapje, de temperatuur van elke reiziger wordt gecontroleerd als je de metro in wil, dus we zijn wel heel nieuwsgierig naar wat er de komende dagen gaat gebeuren. We zijn toch wel een beetje bang dat mijn ouders straks het land niet meer uitkomen."



Thailand

Zelf was Tessa ook van plan om goed gebruik te maken van haar vakantie. Ze heeft een vliegticket naar Thailand geboekt, maar ook daar is het virus uitgebroken. Toch is ze niet bang voor het virus.



"Ik denk wel dat ik bang zou zijn als mensen op straat zouden hoesten en mensen niet op hun hygiëne zouden letten. Maar omdat ik zo alleen leef, heb ik niet het idee dat ik veel gevaar loop. Aan de andere kant heb ik gisteren ook gehoord dat het dodental is opgelopen tot honderd en hing er vanochtend een briefje aan mijn deur dat ik de lokale healthcare op de hoogte moet stellen als ik koorts heb."