Studenten koken voor gedetineerden in Almelo: "Ze denken dat ze kunnen leven op frikandellen"

En dat is hard nodig, merkt PI-sportinstructeur Stefan Gijben. "Er wordt hier door gedetineerden veel ongezond eten gekocht. Dat komt omdat veel mensen niet weten wat ze moeten kopen, of bijvoorbeeld niet kunnen koken. Zo worden er veel dozen met frikandellen gekocht. Dat kost maar twee euro en ze denken dan dat ze daar wel op kunnen leven. Daar willen we iets aan doen en dus organiseren we in samenwerking met ROC van Twente deze gezondheidsmarkt."

Gemotiveerd

Maar zitten de gedetineerden wel te wachten op een proeverij en voorlichting? "Ze reageren heel positief", zegt student Rosalie Vos enthousiast. "Ze nemen bakjes eten mee en ze vinden het leuk om te proeven."

Voedingsdeskundige Henk-Jan Koershuis geeft voorlichting over wat ongezond eten met je lichaam doet. Hij sluit zich aan bij Rosalie. "Voor sommigen was het een eye-opener. Ze waren heel gemotiveerd en kwamen ook naar mij toe met vragen. Ze gaven aan dat ze hier meer mee willen doen, dus ik ben erg tevreden met de reacties."

Les voor studenten

De gezondheidsmarkt is niet alleen belangrijk voor de gedetineerden, ook voor de studenten. "Je komt in contact met mensen die je nog niet kent. Je spreekt gedetineerden met veel verschillende achtergronden en de beeldvorming is heel belangrijk. Veel studenten kennen de gevangenis alleen uit films, maar zien nu hoe het er hier werkelijk aan toe gaat. Daarmee zijn ze ook al een beetje voorbereid als ze hier later willen werken."

"Eerlijk gezegd reageerden de gedetineerden wel anders dan verwacht. Ik kende de doelgroep niet, dus ik wist ook niet goed wat ik kon verwachten, maar het is wel leuk", concludeert student Claire van den Bulk.

Studenten ROC van Twente koken voor gedetineerden in PI Almelo (Foto: RTV Oost)