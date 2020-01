Nieuwe beelden tonen 'twijfelende' granaatlegger bar Bruut Zwolle

De man die in de nacht van 13 op 14 januari een handgranaat aan de deur van bar Bruut in Zwolle hing, liep lang te twijfelen. Dat blijkt uit beelden die vanavond in Opsporing Verzocht te zien zijn. De man loopt minutenlang heen en weer voor de bar voordat hij toeslaat. Vermoedelijk twijfelt hij omdat hij, met een sjaal of masker voor zijn gezicht, fietsers en cafébezoekers tegenkomt.

Twee weken geleden gaf de politie al een foto vrij van de verdachte. Vandaag toont de politie nieuwe beelden vanuit de Zwolse binnenstad. Daarop is te zien dat de man vanuit de Rembrandtlaan via de Dijkstraat richting de straat Buitenkant loopt. Om 0.53 uur is hij voor het eerst goed te zien als hij via de Melkmarktsteeg de Voorstraat inslaat.

Fietser en cafébezoekers

Zijn doelwit is bar Bruut aan de Voorstraat, maar daar loopt hij eerst voorbij. Bij de Grote Markt draait hij weer om. Zodra hij weer langs Bruut loopt, komt hem een fietser tegemoet. Ook twee cafébezoekers lopen dan door de straat en hebben hem vermoedelijk gezien.

De verdachte draagt op dat moment al een witte sjaal of een masker voor zijn gezicht. Volgens de politie moet dat zijn opgevallen. Daarom worden de fietser en de cafébezoekers opgeroepen zich bij de politie te melden als mogelijke getuigen.

Tekst gaat verder onder de video

Met tape aan deurklink

De man blijft daarna heen en weer lopen, totdat ook andere fietsers uit het zicht zijn verdwenen. Het is dan kort voor één uur 's nachts. Hij graait in zijn zakken, waar al die tijd een handgranaat in zit. De granaat hangt hij met tape aan de deurklink.

Hij verdwijnt daarna via de Melkmarktsteeg. Vanaf daar rent hij de binnenstad uit via de Dijkstraat over het water. Uiteindelijk loopt hij de Rembrandtlaan in. De politie hoopt dat mensen hem daar rennend hebben gezien of misschien camerabeelden hebben, bijvoorbeeld van een dashcam.

Omgeving afgezet

De granaat heeft uiteindelijk ruim zeven uur aan de deur bij Bar Bruut gehangen. Toen het dinsdagochtend werd ontdekt, werd meteen de omgeving van de bar afgezet.

Bar Bruut en de eigenaar waren al eerder doelwit van bedreigingen. In oktober 2018 werd ook een granaat aan de deurklink gehangen. Een paar maanden later, in februari 2019, ontploften midden in de nacht twee handgranaten bij het woonadres van de eigenaar in Zwolle-Zuid. De dader of daders zijn nooit gepakt.

Na de vondst van de nieuwe granaat besloot burgemeester Snijders van Zwolle de zaak twee weken te sluiten. De bar mag vanaf vandaag weer open. "We gaan gewoon weer als vanouds verder", laat eigenaar Bob Kooistra weten.