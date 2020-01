Inwoners hebben duidelijke boodschap voor nieuwe burgemeester: "Laat Borne vooral een dorp blijven"

"Laat hem snel kennis maken met de burgers van Borne en zorg ervoor dat Borne niet nog dichter bij Hengelo komt. We moeten een dorp blijven, daar ligt onze kracht", zegt een mevrouw op het station. Het is de plek waar we mensen vragen naar de nieuwe man.

Oud Borne

"Ik denk dat hij goed kan luisteren, dat hij makkelijk communiceert en rustig in de omgang is", weet een buschauffeur. "Ik heet hem van harte welkom in Borne en wil hem graag een keer rondleiden in Oud Borne, want daar ben ik gids."

"Hij moet er vooral voor zorgen dat er meer voor jongeren te doen is in Borne", zegt een tiener op weg naar het perron. "Nu is er voor de jeugd nauwelijks iets te doen. Alles gebeurt in Hengelo, Enschede of Almelo."

Rustig beginnen

"Maar laat hem vooral rustig beginnen en kennis maken", vult een Bornse aan. "Wij wonen met heel veel plezier in Borne en willen dat graag zo houden." En tenslotte een boodschap van een mannelijke treinreiziger: "Het gaat om de burgers, laat hem dat beseffen. En niet om hemzelf."