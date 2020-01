Björn Kuipers scheidsrechter bij Ajax-PSV, Nijhuis VAR bij topper

Björn Kuipers uit Oldenzaal is zondag de scheidsrechter bij de topper in de eredivisie tussen Ajax en PSV. Het duel tussen de koploper en de nummer vijf begint om 16.45 uur.

Kevin Blom is diezelfde middag de scheidsrechter als Heracles Almelo het in Tilburg opneemt tegen Willem II. Dat duel begint om 12.15 uur. FC Twente en PEC Zwolle spelen zaterdagavond respectievelijk een thuisduel tegen Sparta Rotterdam en FC Groningen. Om 19.45 uur fluit Jochem Kamphuis voor het begin in Enschede en in Zwolle is Pol van Boekel vanaf 20.45 uur de leidsman. Bekijk hier het volledige programma in de eredivisie.

Go Ahead

Een stap lager leidt Richard Martens maandag het van duel van Go Ahead Eagles bij Jong Ajax. Die wedstrijd start om 20.00 uur. Dit is het programma in de Keuken Kampioen Divisie.

Nijhuis

Bas Nijhuis uit Enschede is vrijdag de leidsman bij NEC-SC Cambuur in de 1e divisie en is zondag de VAR bij het duel van Björn Kuipers in de Arena.