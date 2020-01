'Spookboekhouder' failliete Almelose zorginstelling blijkt te hebben bestaan

De met de noorderzon verdwenen 'spookboekhouder' van het failliete Actueel Zorg Twente in Almelo is nog altijd spoorloos, maar blijkt wel degelijk te hebben bestaan. "Dat deze boekhouder bestond, hebben we kunnen verifiëren", aldus Cor Gent, medewerker van curator Kolkman. De curator gaat overigens vrijwel zeker strafrechtelijke aangifte doen tegen de vrouwelijke directrice van Actueel Zorg.

Actueel Zorg Twente werd begin december failliet verklaard. Het bankroet werd uitgesproken een maand nadat de politie in het kader van de 'week van de ondermijning' een inval bij deze eenmanszaak had gedaan. De directrice had het faillissement zelf aangevraagd: zowel voor het zorgbureau als voor zichzelf als privépersoon.

Opmerkelijke zaken

Eerder al meldde RTV Oost dat de curator in dit faillissement op een aantal opmerkelijke zaken was gestuit. Zo bleek er van enige boekhouding amper sprake. De directrice verklaarde dat haar boekhouder met de administratie aan de haal zou zijn gegaan. Dat was overigens een externe boekhouder en niet iemand die in dienst was van de zorginstelling.

'Nooit eerder meegemaakt'

"Waarom iemand een boekhouding meeneemt?", aldus faillissementsmedewerker Cor Gent. "Geen idee. Het is in ieder geval heel bijzonder. Dat iemand in een faillissement goederen van waarde meeneemt, komen we uiteraard wel vaker tegen. Maar een boekhouding heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Wat echter wel vaststaat, is dat deze boekhouder heeft bestaan. Dat hebben we kunnen verifiëren."

Door het ontbreken van de boekhouding is het voor de curator uiterst lastig de financiële handel en wandel van het zorgbureau bloot te leggen. Wel is intussen vast komen te staan dat alleen al de belastingdienst een vordering van circa 530.000 euro op de onderneming heeft.

Oude Mercedes

De drie bedrijfspanden van Actueel Zorg Twente bleken gehuurd. In de bedrijfsruimtes was amper sprake van enige inventaris. "Die is intussen verkocht, maar dat leverde nauwelijks wat op. Dat was slechts wisselgeld." De drie auto's, waaronder een oude Mercedes, brachten in totaal zo'n twintigduizend euro op.

Aangifte justitie

De curator doet nu vrijwel zeker aangifte bij het Openbaar Ministerie. "Het niet voldoen aan de boekhoudplicht is normaal gesproken al voldoende reden om aangifte te doen bij justitie, maar ik verwacht dat daar nog enkele andere feiten bij komen", aldus Gent.

De bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen, heeft in dit geval weinig zin omdat hier weinig van waarde valt te halen. "Aangezien de directrice immers ook persoonlijk al failliet is", aldus Gent.

Thuiszorg

Actueel Zorg Twente was als eenmanszaak gespecialiseerd in thuiszorg. Het bureau telde zestien medewerkers. De in totaal 45 cliënten waren twee weken voor het faillissement al bij een andere zorgaanbieder ondergebracht.