Verpleegkundige infectieziektes bij GGD over coronavirus: "Was vooral je handen"

Paniek is volgens haar nog niet aan de orde, maar ze adviseert wel om alert te zijn. Verpleegkundige infectieziektenbestrijding bij de GGD Twente Judith Keizers is volop bezig met het coronavirus.

"Ik kan me voorstellen dat mensen zich zorgen maken", zegt Keizers. "Er zijn immers heel veel nieuwsberichten over het virus. En nu het ook is opgedoken in Frankrijk en Duitsland komt het wel erg dichtbij. Maar van paniek is wat mij betreft geen sprake."

Beelden uit China

Ook de verpleegkundige ziet de beelden die uit China komen. "Je ziet heel veel mondkapjes die vaak geen enkele zin hebben. Die dingen moeten wel goed afsluiten en dat doen heel veel niet."

Wat volgens Keizers wel heel goed helpt is handen wassen. "Dat is altijd zo als er sprake is van een virus. Heel vaak je handen wassen. En we hebben vroeger misschien geleerd om een hand voor de mond te doen bij het niezen, maar dat is niet goed. Beter is om het in je elleboog te doen."

'Geen medicijn'

Waar bij een bacterie een antibioticakuurtje nog wel eens wil helpen, is dat bij een virus niet het geval. "Daar moet je op andere manieren proberen te helpen. Er is geen medicijn tegen het coronavirus."