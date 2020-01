Opvallend veel Chinezen annuleren hun bezoek aan Giethoorn; horeca is nog niet bezorgd

Het is nu laag seizoen. Daarom is het nu veel minder druk in Giethoorn. Toch hebben bij Hotel Brasserie De Pergola zo'n zestig Aziatische gasten hun reservering voor de maand februari geannuleerd. "De reden waarom weten we niet", zegt eigenaresse Marian Slomp. Ze noemt het wel opvallend. Gemiddeld krijgt ze in februari ongeveer acht tot tien annuleringen. Dat zijn er nu veel meer.

Geen reden

Annuleringen zijn er altijd. Bijvoorbeeld omdat niet iedere toerist een visum krijgt voor Europa. Gasten hoeven bij een annulering geen reden op te geven. Dat er nu al zo'n zestig annuleringen binnen zijn voor de volgende maand heeft Slomp nog niet eerder meegemaakt.

Corona

De kans is groot dat het coronavirus daar iets mee te maken heeft. Van alle bezoekers uit Aziatische landen is de groep Chinezen het grootst. De mensen die nog vanuit China naar Europa willen komen, krijgen van hun land geen uitreisvisum en kunnen hier niet komen.

Niet ongerust

Van ongerustheid is in Giethoorn nu nog geen sprake zegt Slomp. De helft van de horecaondernemers heeft de zaak nog niet geopend. En voor het hoogseizoen zijn er al heel wat reserveringen van Aziatische toeristen binnen. En er komen nog steeds boekingen binnen. Het is afwachten hoe het virus zich ontwikkeld en wat de gevolgen zullen zijn. Voor het hoogseizoen zijn er in elk geval nauwelijks nog annuleringen.

De reisbureaus waarmee de horecaondernemers in Giethoorn samenwerken hebben nog geen verontruste signalen gegeven over annuleringen. Toch wordt het nieuws over de ontwikkelingen van het virus nauwlettend in de gaten gehouden.